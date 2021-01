PRF e Polícia Civil apreendem grande quantidade de cocaína em caminhão na Via Dutra

Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil, que contou com o apoio da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, resultou na apreensão de uma grande quantidade de cocaína no final da tarde desta quarta-feira, na Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante a operação de repressão à entrada de drogas e armas no Estado do Rio de Janeiro, os agentes realizaram a abordagem de um caminhão baú e, em razão do nervosismo do motorista do veículo, realizaram uma vistoria detalhada no compartimento de cargas.

Em meio a uma grande quantidade de sacos do mineral vermiculita, utilizado normalmente como isolante térmico, acústico e adubo, os policiais encontraram dez tabletes de cocaína e dois grandes sacos de um pó branco semelhante a cocaína, mas que parecia se tratar de substância para ser utilizada para aumentar o volume da droga para venda no varejo. O motorista do veículo, de 33 anos, recebeu voz prisão em flagrante por tráfico interestadual de drogas.

Ele relatou estar em viagem de trabalho de São Paulo para o Rio de Janeiro e alegou desconhecer a existência da substância ilícita no veículo.

Todo o material entorpecente, o veículo e o motorista foram encaminhados para a Cidade da Polícia, onde o motorista foi autuado em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual.

Após perícia, foi constatado que os 10 tabletes se tratavam de 10,48 kg de cocaína ; e os 2 sacos com pó branco continham 22,36 kg de lidocaína e 23,74 kg de tetracaína, que são duas substâncias anestésicas utilizadas para aumentar o volume de cocaína, sendo misturadas à droga pura para venda no varejo.