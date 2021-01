Saae-BM realiza serviço na rede de águas pluviais da Rua Gabriel Gonçalves de Brito, no Siderlândia

Manilhas de 1,5 metro de diâmetro serão instaladas numa extensão de 20 metros da galeria. Previsão é de que o serviço seja finalizado até o fim desta semana

O Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa) iniciou nesta quarta-feira, 27, os serviços de substituição dos tubos de captação de águas pluviais na Rua Gabriel Gonçalves de Brito, no bairro Siderlândia. Visando impedir novas obstruções na rede serão instaladas manilhas de 1,5 metro de diâmetro numa extensão de 20 metros da galeria.

Segundo informações do diretor executivo da autarquia, Fanuel Fernando, um dos principais problemas registrados na localidade é a construção irregular de imóveis sobre a rede de drenagem. “Isso gera um grande complicador, já que impede que as equipes do Saae realizem os reparos e a devida manutenção da rede de captação de águas das chuvas. Há ainda o desgaste natural provocado pela ação do tempo”.

Fanuel disse ainda que toda a extensão da galeria de água está completamente comprometida. “Para se ter a dimensão do problema além de entulhos de obras, folhagens e lixo, até um alto falante foi encontrado no interior da rede. Precisamos contar com a colaboração dos moradores para evitar que estes tipos de resíduos obstruam a rede. Temos um serviço de coleta de lixo eficaz. Com relação aos restos de obras esta responsabilidade é de cada proprietário de imóvel. Em pleno século XXI não podemos admitir ações individuais que prejudicam a coletividade. Somente assim conseguirem evitar episódios conforme o ocorrido no último dia 12, quando as águas das chuvas inundaram a rua, atingindo cerca de três metros de altura causando estragos nas residências e perda de móveis e eletrodomésticos para diversos moradores”, concluiu.

A previsão do Saae é de que os serviços sejam finalizados até o fim desta semana.

Fotos: Chico de Assis