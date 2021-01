Arquivo Histórico Municipal de Resende ganha nova sede

Além da nova estrutura física, o Arquivo Histórico está em processo de adequação e modernização

O acervo do Arquivo Histórico Municipal de Resende ganhou novo endereço no início deste ano. A sede do Arquivo Histórico está funcionando desde janeiro de 2021 na antiga Caixa d´Água, localizada na Rua Juca de Mattos, na Vila Moderna, na região do bairro Alto dos Passos. A antiga Caixa D’Água, que foi construída em 1876, e recuperada em 2013, possui duas salas amplas e um subsolo capazes de receber e acomodar o acervo, além de possibilitar o armazenamento de outras coleções e fundos futuramente.

O Arquivo Histórico é responsável pela salvaguarda de um importante acervo documental de nosso município, entre os itens, destacam-se: a rica coleção de periódicos dos séculos XIX, XX e XXI; o fundo da Câmara Municipal com Atas, Contas e Ofícios; e as publicações e fotos sobre a história de Resende.

O diretor do Arquivo Histórico Municipal de Resende, Angelo Tramezzino, explicou que, além da mudança de sede, o planejamento prevê um processo de adequação e modernização, seguindo as normas e as boas práticas técnicas. “Estamos articulando todo o processo de modernização, visando garantir a preservação do acervo e outras melhorias que contribuam para conservar a história da cidade. Estão em curso: a cooperação técnica com a Superintendência de Museus da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa; e a organização, a higienização e a condicionamento do acervo. Também será realizada a aquisição de equipamentos: mesa de higienização; climatizadores; desumidificadores; controle de umidade; e laboratório de digitalização”, complementa.

Nesta primeira etapa de implantação, segundo o diretor, a prioridade é estabilizar o acervo: organizando, higienizando; e condicionando a documentação para que pesquisadores e universitários possam acessar os documentos. A previsão é de que a hemeroteca e a biblioteca do Arquivo Histórico possam receber visitas e consultas entre o fim de março e o início de abril.

Paralelamente, será feito um levantamento dos documentos que necessitam de restauração para viabilizar esta ação o quanto antes. Também segue em estudo a viabilização do processo de digitalização documental, com o objetivo de disponibilizar consultas on-line ao acervo do Arquivo Histórico Municipal.

As salas ocupadas pelo Arquivo Histórico na Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda (FCCMM) serão destinadas ao Centro de Memória Claudionor Rosa, que contará com uma exposição permanente contando a História de Resende. O Centro de Memória Claudionor Rosa será ponto de referência na divulgação da história do município, servindo para consultas escolares e execução do programa de educação patrimonial.