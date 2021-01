Barra Mansa oferece testagem em massa para Covid-19 no Getúlio Vargas

Exames além de rastrearem o mapa do contágio no município, permite manter o controle sobre os leitos públicos para tratamento da doença

A Secretaria de Saúde continua investindo na realização dos testes rápidos para a Covid-19 como forma de manter a rede de saúde do município estabilizada, com disponibilidade de leitos e respiradores para os pacientes acometidos pela doença. Na manhã desta quinta-feira (28), os exames foram oferecidos aos moradores do bairro Getúlio Vargas. Estiveram presentes na ação o prefeito Rodrigo Drable, o Secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vaneli, o Leiteiro, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Luiz Furlani.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, avaliou a necessidade de manter a ação. “É de grande importância a identificação dos casos positivos. Estamos realizando testes em massa por diversos pontos do município com o intuito de manter um equilíbrio na cidade e o controle sobre os leitos públicos dos hospitais”.

Para Leiteiro, morador do bairro, a manutenção dos testes é de extrema importância já que as doses da vacina ainda estão disponíveis apenas para o grupo considerado prioritário pelo Ministério da Saúde. Não podemos ignorar os protocolos da Saúde e a testagem é essencial para que as pessoas possam seguir com seus afazeres cotidiano sabendo que não está contaminado pelo vírus.”

O presidente da Câmara Municipal, vereador Luiz Furlani, revelou. “Tenho acompanhado as ações do governo e fico agradecido pela atenção e preocupação do município com as pessoas, já que a testagem possibilitar a identificação dos casos positivos para que as pessoas busquem o isolamento e não exponha seus familiares, amigos e outros ao risco de contágio.”

Gabriela Vasconcelos, professora, decidiu realizar o teste rápido antes de retornar ao trabalho. “Agora com a previsão de retorno das aulas é bom que os professores e demais profissionais da escola façam o teste. Está na responsabilidade de cada um manter as medidas de prevenção.” Fotos: Paulo Dimas