Contas de Volta Redonda de 2019 recebem parecer prévio contrário à aprovação

Documentos referentes ao exercício de 2019 serão remetidos à respectiva Câmara de Vereadores

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), em sessão realizada na tarde desta quarta-feira (27/01), emitiu parecer prévio contrário à aprovação das Contas de Governo do município de Volta Redonda. Os documentos, referentes ao exercício de 2019, seguirão para as respectivas Câmaras de Vereadores para a apreciação final.

O voto referente a Volta Redonda, apresentado pela conselheira substituta Andrea Siqueira Martins, analisou as contas de 2019 do então prefeito Elderson Ferreira da Silva. De acordo com o documento, a gestão cometeu uma irregularidade, tendo aplicado “13,93% de suas receitas com impostos e transferências em ações e serviços públicos de saúde, descumprindo o limite mínimo estabelecido no artigo 7º da Lei Complementar Federal nº 141/12”.

Apesar de ter comprovado o investimento de 26,21% de suas receitas de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com o mínimo fixado de 25% estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, a análise apontou outras 30 impropriedades e 31 determinações. Entre as impropriedades indicadas pela relatora, destaca-se o fato de o município não ter atingido o equilíbrio financeiro, tendo sido apurado “déficit da ordem de R$ 113.168.769,75, em desacordo com o disposto no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal n.º 101/00″.

O julgamento final das contas cabe à Câmara de Vereadores, que pode seguir o parecer prévio ou não. As contas de 2018 do ex-chefe do Executivo também tiveram parecer contrário do órgão de contas.

A rejeição pelos vereadores pode tornar inelegível o responsável pelas contas.