‘Cultura pela Vida’: Artistas incentivam uso de máscara no combate à Covid-19

Artistas posaram para fotos que serão expostas no Espaço das Artes Zélia Arbex; público poderá ver imagens do lado de fora através dos vidros da galeria

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Cultura, deu início à ação “Cultura pela Vida” em incentivo às medidas de prevenção à Covid-19. O foco neste momento é estimular o uso de máscara, apontado como uma das maneiras mais eficazes de impedir a disseminação do vírus enquanto a vacina ainda não chegou para todos.

Artistas de Volta Redonda foram convidados pela secretaria para ajudar conscientizar a população no combate à doença e posaram para fotos, que ficarão expostas de 01 a 27 de fevereiro, no Espaço das Artes Zélia Arbex. Devido à pandemia, o público não entrará no local, mas poderá ver as imagens através dos vidros da galeria, já que as telas ficarão especialmente voltadas para a rua (exatamente o contrário do que acontece normalmente). Uma forma criativa de viabilizar a arte em tempos de pandemia por uma causa nobre.

O secretário de Cultura, Anderson de Souza, destacou que o fotógrafo André Sodré e todos os artistas envolvidos na ação não cobraram cachê. Da mesma forma, ressaltou que as ações de conscientização e prevenção da doença são deveres de toda a sociedade.

– Tivemos a ideia desta ação cultural, porque acreditamos que o trabalho de prevenção e proteção ao vírus não é apenas uma obrigação da Secretaria de Saúde e sim de toda a sociedade. Precisamos criar uma cultura pela vida! Para esta ação, utilizamos artistas, que são formadores de opinião, para conscientizar a população que é possível, viver e se proteger ao mesmo tempo, que é possível sorrir e se prevenir. Todos os envolvidos não cobraram pelos serviços e nem cachê. É a união de todos. A cultura sorri para a vida – destacou o secretário.

O secretário explicou que escolheu o Espaço das Artes Zélia Arbex devido a sua arquitetura de vidro possibilitando enxergar o que está sendo exposto também do lado de fora da galeria.

– O local escolhido também é bem simbólico neste momento da pandemia. Volta Redonda possui o Espaço das Artes Zélia Arbex, que ficou praticamente fechada durante todo o ano passado, mas que por ser a única galeria de vidro do sul do Estado, nos dá a possibilidade de realizarmos exposições viradas para a rua. Ou seja, com criatividade podemos utilizar este equipamento cultural com total segurança, sem que precisemos entrar no seu interior e colocar as pessoas em risco – comentou.

Serviço

Ação: “Cultura pela Vida”

Fotografias: André Sodré

Participantes: Clarete, Joca, Paloma Salume, Mestríssimo Pedro D’Agua Limpa, Luciene Martes, Antônio Geraldo, Magela, Daiane Landin, Rafael Mendes, Hayala Garcia, Stael de Oliveira, Tilinha e Jorge Guilherme.

Local: Espaço das Artes Zélia Arbex, localizado na Vila Santa Cecília

Data: de 01 a 27 de fevereiro

Realização: Prefeitura de Volta Redonda / Secretaria Municipal de Cultura