As obras que de estão sendo realizadas pela concessionária NovaDutra estão provocando congestionamento de cinco quilômetros, no sentido Rio de Janeiro, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Rodoviária a (PRF) as obras estão ocorrendo entre os quilômetros 273 e 278.

A PRF informou que está sendo feita a frisagem e retirada da camada velha para posterior a colocação de uma nova camada de asfalto.