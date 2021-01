Prefeitura de Barra Mansa realiza manutenção na Praça Nações Unidas

Serviços são complemento da revitalização da Ponte dos Arcos

Dando continuidade à revitalização das áreas de acesso à Ponte Ataulfo Pinto dos Reis, conhecida como Ponte dos Arcos, equipes da Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa estiveram nesta quinta-feira (28) na Praça Nações Unidas, no Ano Bom, realizando serviços de manutenção, incluindo limpeza e pintura do local.

As equipes já realizaram a recuperação da Ponte dos Arcos, com a pintura da estrutura e nivelamento do asfalto da cabeceira que dá acesso ao centro da cidade. O prefeito Rodrigo Drable esteve no local e falou sobre o empenho da equipe durante as obras. “Eu quero ressaltar aqui a qualidade da nossa equipe e a dedicação ao que eles têm feito. Nós temos avançado em várias áreas através do esforço exclusivo dos nossos homens sob a liderança, por exemplo, do secretário Leiteiro. Eu agradeço a equipe pelo resultado que a gente está alcançando”.

O secretário de Manutenção Urbana José Luiz Vanelli, o Leiteiro, falou sobre o andamento do serviço. “Essa é uma obra de reforma que já estava em andamento na época que eu tomei posse do meu cargo. Agora, estamos concluindo. É o cartão postal da cidade e tem que ser cuidado com carinho. No momento, estamos preparando o entorno, dando alguns toques finais para poder entregar”.

Manutenção Urbana realiza ações em diversos pontos da cidade

Desde segunda-feira (25), as equipes da Manutenção Urbana vêm realizando diversas melhorias em Barra Mansa. Entre os serviços estão limpeza e recuperação de área e equipamentos públicos, tapa-buracos, manutenção asfáltica e reparos na iluminação.

Os bairros atendidos foram: Estamparia,Centro, Santa Maria II, Santa Clara, São Genaro, Santa Rosa, Vista Alegre, Santa Lúcia, Nove de Abril, São Domingos e Vila Coringa. Já na Região Leste, foram atendidas as demandas do Santa Rita da Dutra, Jardim Guanabara, Moinho de Vento, Recanto do Sol e São Sebastião. Fotos: Paulo Dimas