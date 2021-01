Profissionais da hemodiálise e oncologia recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Imunobiológico foi ministrado em demais trabalhadores da saúde que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus

Profissionais de saúde que atuam no setor de hemodiálise, oncologia, NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), Atenção Básica, Atenção Especializada e Policlínicas em Barra Mansa começaram a receber nesta quinta-feira, 28, a primeira dose da Coronavac. A vacinação aconteceu no CEM (Centro de Especialidades Médicas) e também foi ministrada naqueles que atuam na linha de frente do combate ao novo coronavírus da Santa Casa, Hospital da Mulher, Hospital Santa Maria, Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19 na Região Leste, UPA Centro e Samu.

O cronograma da Secretaria de Saúde prevê a continuidade do procedimento de imunização nesta sexta-feira (29), de 14 às 20 horas, e no sábado (30), de 8 às 17 horas. Segundo o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, as dosagens de vacinas enviadas pelo Governo do Estado estão sendo aplicadas no público alvo determinado pelo Ministério da Saúde. “Já imunizamos as pessoas com 60 anos que vivem em Instituições de Longa Permanência, assim como os trabalhadores destas unidades, e seguimos vacinando os profissionais de saúde. As vacinas que chegaram – Coronav (Sinovac Biotech) e de Oxford (AstraZeca) juntas totalizam 4.115 doses, que ainda não são o suficiente para atender 100% de toda área da saúde”, destacou Gomes, ressaltando que até a noite desta quarta-feira, 1.581 pessoas do grupo prioritário tinham sido vacinadas.

A previsão da Secretaria de Saúde é ministrar a segunda dose da Coronavac a partir do dia 8 de fevereiro. Já a segunda dose da vacina de Oxford será aplicada no intervalo de três meses, conforme determinação da farmacêutica AstraZeneca e do Ministério da Saúde. Fotos: Chico de Assis