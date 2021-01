Resende recebe mais 1.430 doses de vacina contra a covid-19

Lote foi recebido nesta segunda-feira, dia 25, e município já ultrapassou marca de 1.500 pessoas vacinadas

O município de Resende recebeu, nesta segunda-feira, dia 25, mais 1.430 doses da vacina contra a Covid-19. As novas doses, que são fruto de repasse do Governo Federal, já começaram a ser aplicadas e o primeiro local contemplado foi o Posto de Saúde do bairro Paraíso. A imunização se estende nos próximos dias e continua respeitando as determinações do Ministério da Saúde.

Diferentemente do trajeto percorrido pela primeira remessa recebida pelo município, a vacina de Oxford-AstraZeneca chegou ao município de Barra Mansa e foi recolhida e conduzida pela Prefeitura de Resende. Ao chegar em Resende, as doses começaram a ser encaminhadas para as Unidades Básicas de Saúde, sendo a primeira o Posto de Saúde do Paraíso, onde foram aplicadas. Seguindo as determinações do Governo Federal, a primeira remessa da vacina, que chegou no último dia 19, contempla profissionais da linha de frente, que têm contato com pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19, do Hospital Municipal de Emergência, Nova Santa Casa de Misericórdia, Unimed, Samer, Aman, UPA, Paraíso e Samu, além do Asilo Nicolino Gulhot e Residência Terapêutica, nos quais toda a equipe de funcionários foi vacinada também. Finalizados os da linha de frente, as doses são direcionadas para os demais setores do Hospital de Emergência e da Nova Santa Casa, além de funerárias e cemitérios.

Já as doses da segunda remessa, que chegaram nesta segunda-feira, dia 25, têm como público-alvo os profissionais da Atenção Básica, Atenção Especializada (policlínicas), APMIR, Imunização, Saúde Bucal, Saúde Mental, Tratamento Fora de Domicílio (TFD), Central de Veículos e outros setores da Secretaria Municipal de Saúde. Havendo sobra, a vacina será encaminhada para clínicas particulares, profissionais liberais de saúde e idosos.

– A chegada das vacinas contra a Covid-19 é motivo de muita celebração no município, que continua seguindo as determinações do Ministério da Saúde, priorizando o público alvo pré-estabelecido. É um alívio muito grande estarmos nos encaminhando para uma solução desta pandemia, que já causou estragos em tantas famílias, mas enquanto a cobertura da vacinação está em estágio inicial, é fundamental que a população continue tomando os devidos cuidados – destacou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.