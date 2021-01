Secretaria de Ação Comunitária de Volta Redonda recebe estagiários do UniFOA

Primeiro encontro reuniu estudantes dos cursos de Serviço Social, Direito e Administração na tarde desta quarta-feira (27) no auditório da prefeitura

O secretário de Ação Comunitária de Volta Redonda, Munir Francisco, recebeu na tarde desta quarta-feira (27), no auditório da prefeitura, estudantes dos cursos de Serviço Social, Direito e Administração do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda). Neste primeiro contato, os estudantes apresentaram o currículo e conheceram as opções de vagas para cada carreira.

“Firmamos o convênio com o UniFOA para os estágios obrigatórios e vamos ampliar o número de cursos beneficiados. Também vamos oferecer vagas para estudantes de Educação Física e Nutrição”, anunciou Munir, afirmando que o encontro foi o primeiro passo para contar com os alunos nas unidades da secretaria. “O município, com certeza, vai proporcionar experiência únicas para estes futuros profissionais na área da assistência social”, completou.

Para este convênio, a Smac oferece 25 vagas para alunos de Serviço Social, Administração e Direito do UniFOA. “Este número será ampliado com a inclusão dos cursos de Nutrição e Educação Física e com o crescimento da rede de assistência do município”, avisou Munir, lembrando que a secretaria ainda tem convênio com a UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), além da Unip (Universidade Paulista) e da Uninter, de ensino à distância.

O coordenador do Núcleo de Carreiras e Estágios do UniFOA, Alan Pançardes da Rocha, também esteve no encontro e afirmou que o estágio no serviço público permite a vivência de situações que serão determinantes para o futuro e o sucesso na profissão. “Meu conselho é que todos aproveitem a oportunidade para agregar conhecimento”, falou Alan.

Também conversou com os estudantes a coordenadora do Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), Rosane Marques, a Branca, que vai receber os estagiários nos Cras (Centros de Referência da Assistência Social). “Hoje, o município conta com 12 unidades, mas o número logo será ampliado para 24, com o objetivo de chegar a 36 até o final da gestão”, disse.

Denise Carvalho, responsável pelo Departamento de Atenção Especial da secretaria, lembrou que Volta Redonda conta com uma rede completa de assistência neste setor. “Temos o Centro POP; o Abrigo Seu Nadin; os três centros-dia, para idosos, para familiares e pessoas com Alzheimer e o Capd, para pessoas com deficiência; além do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), da Residência Terapêutica e do Serviço de Abordagem Social. Os estudantes poderão atuar de acordo com o perfil de cada um”, avisou.

A assessora Técnica da Smac, Carmem Lúcia, recolheu os currículos e marcou entrevistas com os candidatos para o dia 8 de fevereiro. Ela explicou que terá uma reunião com os profissionais da secretaria, que farão a supervisão do estágio em cada área de atuação e, posteriormente, fará uma entrevista com os estudantes para definir local de atuação e carga horária. “Para ingressar nas unidades da Atenção Especial, os candidatos ainda passam por avaliação da equipe técnica do departamento”, avisou Carmem.

Entre os candidatos estavam Marcela Fleming Geraldo, que começará o 3º ano de Serviço Social. “Desde os anos iniciais, queremos transformar a teoria em prática. A assistência social se faz com a convivência com a população”, acredita.

Samara Ferreira da Silva vai iniciar o último ano de Serviço Social. “Estagiei no ano passado no Cras do Vila Brasília e amei conhecer de perto as necessidades das famílias. Agora, no 4º ano, pretendo atuar na Atenção Especial”, contou.

Adriano Beker, aluno do 7º ano do curso de Direito, veio conferir a oportunidade de estágio. “Estou no momento de definir em qual área do direito quero atuar. Quanto mais diversificar as possibilidades, mais consigo avaliar onde me encaixo melhor”, falou.