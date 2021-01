Secretaria de Ordem Pública realiza fiscalização em transporte coletivo e veículos irregulares

Na operação foram verificados itens que garantem a segurança do usuário, inclusive a superlotação diante do cenário da pandemia da Covid-19

A Secretária de Ordem Pública realizou nesta quinta-feira, 28, a fiscalização em vários coletivos do Consórcio Barra Mansa, responsável pelo transporte coletivo de passageiros. A operação aconteceu em vários terminais.

O Secretário de Ordem Pública, Willian Pereira declarou que as empresas irregulares deverão prestar contas ao órgão. “A fiscalização de transporte verificou o cumprimento dos horários e o número de passageiros nos ônibus, visando evitar a superlotação nos veículos. As irregularidades constatas deverão ser sanadas pelo consórcio de empresas e apresentadas aqui na Secretaria. Os horários que tiverem estendido e os locais que forem constatadas a falta de ônibus precisarão ser ajustados para melhor atendimento ao público”, declarou.

De acordo com o fiscal da Secretaria Josias Aurélio dos Santos a iniciativa impacta sobre o controle do fluxo de passageiros. “A fiscalização ajuda no controle da Secretaria sobre o número de usuários e as situações que precisam efetivamente da nossa intervenção”.

Durante a fiscalização foram observados itens de relevante importância neste momento da pandemia da Covid-19, como número de passageiros em viagem, disponibilidade de álcool para higienização das mãos e o uso obrigatório de máscaras faciais.

Carros de aplicativos que trabalham de forma irregular também serão fiscalizados

Também serão fiscalizados os carros de aplicativos que estão trabalhando de forma irregular. “Existe uma crescente demanda de reclamações sobre possíveis irregularidades cometidas por alguns motoristas. A maior parte se refere ao transporte clandestino, ou seja, motoristas que vêm de outros municípios e acabam trazendo insegurança para a nossa cidade. Ressalto que nossa intenção não é proibir o trabalho do Uber, que atua de maneira legalizada, através do aplicativo da empresa, mas coibir o transporte clandestino de passageiros”, explicou William Pereira.

HORÁRIOS – Os usuários do transporte coletivo podem acompanhar em tempo real o trajeto dos ônibus, assim como seus horários de circulação pelo site http://www.triecon.com.br ou pelo aplicativo MOOVIT, que pode ser baixado no play store ou Apple store no celular.

IRREGULARIDADES – Denúncias sobre podem ser efetuadas diretamente na Secretária de Ordem Pública que fica localizada no Parque da Cidade, no Centro, ou pelo telefone: (24) 3322-7817. Fotos: Paulo Dimas