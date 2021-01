Uma denúncia de tráfico de drogas levou uma equipe da Polícia Militar, juntamente com o GAT I, até o bairro São Carlos, em Volta Redonda.

Um suspeito foi apreendido, com drogas e dinheiro no local. As drogas e o dinheiro apreendidos estão sendo contabilizados na Delegacia de Polícia de volta Redonda