Barra Mansa iniciará vacinação para grupo de profissionais de saúde acima de 60 anos

Ação acontece neste sábado, no CEM, das 8h às 16h

Após a aplicação da primeira dose das vacinas contra a Covid-19 em aproximadamente 90% do grupo prioritário que atua na linha de frente no combate à doença, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, iniciará neste sábado (30) a imunização de um grupo de profissionais de saúde com mais de 60 anos. A ação acontece no Centro de Especialidade Médica (CEM), das 8h às 16h, e segue na segunda-feira, dia 1º de fevereiro, das 14h às 20h.

Nesta fase serão imunizados médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, biólogos, biomédicos, farmacêuticos em área hospitalar, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, médicos veterinários e seus respectivos técnicos. Podem participar profissionais da rede pública e da rede particular.

Para receber a dose, é necessária a devida comprovação do exercício da profissão, estar em atividade e apresentar comprovante de residência em seu nome e que seja de Barra Mansa. Todo o plano de imunização do município é realizado conforme preconiza a nota técnica do Ministério da Saúde.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, falou sobre o avanço da vacinação no município. “Uma vez que nós atingimos mais de 90% da primeira fase de imunização em profissionais da linha de frente, entendemos que podemos dar um passo adiante. Como sempre, Barra Mansa sai na frente. Todos os profissionais que estão preconizados pelo Ministério da Saúde estão sendo vacinados. Tudo está sendo documentado rigorosamente para que seja enviado aos órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público. Amanhã iniciamos uma nova fase, aplicando a primeira dose em um grupo de profissionais de saúde com mais de 60 anos e que estão trabalhando, conforme preconiza o Ministério da Saúde, seguindo rigorosamente a nota técnica”.

O Centro de Especialidade Médica funciona na Rua Luis Ponce, nº 213, no Centro.