Agentes da Polícia Militar se dirigiram à Rua Porto, em frente à Igreja Wesleyana, no bairro Retiro para verificar a ocorrência de veículo abandonado com registro de furto. No local, os policiais localizaram o veículo Renault Sandero, placa LMY8B14.

O proprietário do veículo foi contatado e compareceu ao local com reboque. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Volta Redonda.