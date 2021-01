Covid-19: Volta Redonda ultrapassa três mil vacinados do 1º grupo prioritário

Etapa inicial de imunização foi destinada aos profissionais de saúde da linha de frente de combate ao novo coronavírus; idosos e deficientes institucionalizados

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, ultrapassou nesta sexta-feira, dia 29, três mil vacinados contra a Covid-19. Os vacinados nesta primeira fase da campanha de vacinação pertencem ao grupo prioritário, estabelecido pelo Ministério da Saúde, formado por trabalhadores da saúde que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus; pessoas institucionalizadas (que residem em asilos – com 60 anos de idade ou mais); cuidadores e pessoas institucionalizadas com deficiência.

Nesta sexta-feira, equipes da secretaria de Saúde estiveram no período da manhã vacinando os profissionais do Hospital do Retiro; Hospital do Aterrado; UBSF Volta Grande, UBSF Vila Mury (unidades referências no atendimento à Covid-19) e Sala de Estabilização do Santa Cruz. Já à tarde, equipes foram até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho; Laboratório Municipal e Instituto de Urologia.