Diretor-executivo do Saae se reune com servidores no bairro Bela Vista (VR)

O diretor-executivo do Saae-VR, Paulo César de Souza, o PC, esteve nesta manhã com os servidores da autarquia lotados na sede do bairro Bela Vista. PC explicou que o decreto municipal cortando cargos comissionados e gratificações acabou atingindo os funcionários do Saae-VR, mas que a situação está sendo revista por conta da autarquia – fundada em 1967 – contar com uma legislação própria.

Desta forma, por força da autarquia ainda contar com regras diferenciadas das vigentes aos demais servidores, as chamadas gratificações de representação têm historicamente um peso diferenciado no salário dos funcionários do Saae.

São, muitas vezes, o próprio salário do funcionário. Assim, ficou acertado que o corte será revisto e os valores restituídos no início da semana que vem.

Antes disso, no entanto, os funcionários terão à disposição um demonstrativo com quanto ganharam no mês de janeiro, com o que deixaram de receber e quanto irão ganhar após o ajuste anunciado hoje.

Haverá edição de uma folha suplementar e o pagamento será realizado ainda durante a semana que vem. A expectativa é que já na terça-feira, o problema tenha sido equacionado.

O diretor-executivo também explicou que ao longo do mês de fevereiro haverá um estudo detalhado da folha de pagamento do Saae para apresentação à Secretaria Municipal de Administração.

A direção do Saae-VR, com isso, espera que os servidores voltem ao trabalho ainda na manhã desta sexta-feira, dia 29.