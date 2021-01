Equipe de Porto Real realiza jogo treino contra o Resende FC

Ex-jogador do Vasco da Gama estreia na Sociedade Esportiva Porto Real



A equipe Sociedade Esportiva Porto Real, que vem sendo preparada visando ingressar na série C do Campeonato Carioca, realizará um jogo treino neste sábado, 30, no CT Rei Pelé, em Resende contra a equipe local. O jogo acontecerá às 9h e terá a estreia do zagueiro, ex-jogador do Vasco da Gama, Jomar Herculano Lourenço, de 27 anos.

Segundo o técnico do time de Porto Real, atualmente a equipe conta com 12 atletas residentes na cidade, que treinam todas as terças e quintas às 7h no campo do Centro Real, no bairro Jardim Real.

“Este ano em virtude da pandemia, não há possibilidade de estrearmos na série C, isso acaba sendo um ponto positivo, pois vai propiciar todo um trabalho de preparação técnica, física e tática, e assim, a equipe estará bem preparada para os jogos” – Disse Marco Antônio, o Merica que ainda informou que no dia de 06 de fevereiro a equipe fará mais um jogo treino contra o Madureira no estádio Conselheiro Galvão, na casa do adversário. “Nestes jogos que estamos realizando o placar é importante, pois ninguém gosta de perder, mas não é o fator principal. Os objetivos são de adquirir experiência e aprendizado, para assim identificar e corrigir os erros da equipe na defesa e no ataque, além de adquirir condicionamento físico, uma vez que um campeonato longo exige muito esforço”. – concluiu Merica.