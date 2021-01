Hospital de Emergência de Resende ganha conjunto de aniestesia ultramoderno

Equipamento é composto por carrinho de anestesia, que atende paciente neonatal a obeso, e monitor multiparamétrico destinado a procedimentos de medicina de alta complexidade

O Hospital Municipal de Emergência (HME) de Resende Henrique Sérgio Gregori, situado no bairro Jardim Jalisco, segue com o processo de modernização de recursos logísticos, dentre outras melhorias. A unidade hospitalar, que é referência em atendimentos de emergência no Sul do Estado, acabou de adquirir um conjunto de anestesia ultramoderno. O equipamento é composto por um carrinho de anestesia, que atende paciente neonatal a obeso, e monitor multiparamétrico destinado a procedimentos de medicina de alta complexidade. O conjunto de anestesia comprado pela Prefeitura de Resende, por meio de recursos provenientes de emenda parlamentar federal, já foi entregue ao hospital da cidade.

Uma das principais funções diferenciadas do novo monitor multiparamétrico é a monitorização invasiva hemodinâmica, técnica que possibilita medir pressões intracardíaca, intrapulmonar e intravascular. O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, explicou que a aquisição faz parte do processo de evolução na nova infraestrutura do Hospital de Emergência.

— A compra do conjunto de anestesia atende uma necessidade do centro cirúrgico da unidade. Com tecnologia avançada, o novo monitor oferece recurso que permite avaliar função cardíaca e determinar a eficácia da terapia, que são fundamentais para verificar a evolução do quadro do paciente. Antes, a unidade contava com cinco carrinhos de anestesia padronizados, além de três monitores com finalidades específicas. O monitor multiparamétrico é importante para o acompanhamento dos indicadores de saúde de pacientes que precisam de tratamentos cada mais complexos. Vale destacar que o monitor possui eletrodo que pode ser acoplado para analisar o índice bispectral, conhecido pela marca registrada BIS. Este parâmetro processado do Eletroencefalograma (EEG) é especificamente desenvolvido para monitorar a resposta do paciente aos anestésicos e sedativos. O processo de identificação do EEG é feito a partir da colocação de um eletrodo composto de quatro partes na região frontal do paciente. Após a instalação do BIS e sua conexão com o monitor multiparamétrico, é possível avaliar a onda do EEG e o valor numérico do BIS, além do índice de veracidade da informação. O novo equipamento ainda será utilizado em auxílio ao microscópio cirúrgico de última geração, que também reforçou a estrutura do hospital em outubro de 2019, durante neurocirurgias, além de intervenções de outras especialidades – destaca.

OUTROS PROGRESSOS

Em outubro de 2019, a Prefeitura de Resende adquiriu o microscópio cirúrgico, pioneiro na rede pública de saúde do município. Modelo similar ao equipamento existia apenas em uma unidade particular da cidade. Após a instalação do equipamento, os profissionais da unidade hospitalar receberam capacitação para aprender a manusear o microscópio com a equipe da fabricante alemã. Entre os recursos disponíveis no aparelho, é possível gravar e transmitir, por meio das câmeras do microscópio, as cirurgias para monitores externos à sala de cirurgia. Os principais casos beneficiados diretamente com o microscópio, de acordo com o corpo de profissionais da unidade, são os tumores cerebrais, casos de aneurismas, microcirurgias vasculares e alguns tipos de cirurgias de coluna.

Vale lembrar que o HME passa por um processo de reforma completa, por meio do ‘Revitaliza Resende’, desde 21 de janeiro de 2019. No começo de 2019, o HME ganhou reforço com um aparelho de USG de última geração, com recursos tecnológicos avançados, que foi encaminhado ao CDI (Centro de Diagnóstico de Imagem). Em julho de 2019, o hospital adquiriu pela primeira vez, uma bomba infusora destinada à realização de exame de angiotomografia. A angiografia por tomografia computadorizada é um procedimento que permite a visualização detalhada das artérias e veias, sendo possível detectar problemas em todo o sistema circulatório. Naquele ano, funcionários do hospital também foram capacitados para o uso do novo aparelho de ultrassonografia (USG) portátil com módulo cardíaco, vascular e geral. A unidade já foi equipada também com o aparelho de videolaringoscopia, que ajuda no procedimento emergencial de intubação traqueal.