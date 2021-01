Opinião de José Maria Silva (MEP)

José Maria da Silva

Sabemos que a crise não é só de nossa amada cidade. Contudo, tenho claro, especificamente em Volta Redonda, na sua maturidade sexagenária, como em outros momentos importantes na sua história, o ‘dar a volta por cima’ deve ganhar tons novos. Penso que a premissa básica seja reconhecer, mesmo com os percalços do sistema, a democracia representativa e participativa sempre como nosso lugar de fala e atitudes (práxis). Contudo, não sejamos ingênuos – “O sistema econômico tem feito sucumbir a democracia’, porém, os arroubos, ataques, negacionismos, agressividades gratuitas em gestos e falas devem, na medida do possível, ser depositados e lacrados na ‘caixa das vaidades’. Da minha parte, o ‘mea culpa”.

Não entrarei no mérito das situações sociopolíticas e ‘sociolaborais’ que afligem os servidores e a população em geral de VR, claro, provocados pela pandemia associada a outros comportamentos. Com olhar para além da crise, arrisco sinalizar possibilidades que o poder público (executivo e legislativo), as defensorias públicas, os ministérios públicos, o judiciário, instituições de classe e a sociedade organizada podem nas suas instâncias, em alguns momentos, juntos, construir saídas a médio e longo prazo para o momento que nos atordoa. A ótica maior, o bem comum para toda população deve aproximar-nos nas suas diferentes especificidades e autonomias pertinentes às partes. Aliás, já vemos sinais, porém, precisamos alinhá-los, do micro para macro de forma a ampliar caminhos.

Arrisco afirmar que na construção de caminhos novos há necessidade de reconhecer os entes envolvidos no processo – governo municipal, legisladores e sociedade organizada, instituições e, em especial, a população. Todos têm potencial responsabilidade para com a cidade. Neste contexto, devemos evitar ‘culpabilidades gratuitas’. Elas devem ir para a dita ‘caixinha’. Outro ponto importante na construção é que ninguém deve se imiscuir dos seus ideários, ao questionar ou propor saídas. Porém, diante das emergências urgentes para salvar pessoas diante das incertezas, animá-las às possibilidades de médio e longo prazo é o mais importante face à realidade. E, por fim, é essencial estabelecer em nós a capacidade de uma espécie de ‘pacto de escuta’ diante da crise, assim construirmos ‘pontes de diálogos proativos’, no âmbito governamental ou não governamental. Por fim parafraseando o pensador e filosofo Jonathan Swit – “Nós temos a religião suficiente para nos odiarmos, mas não a que baste para nos amarmos uns aos outros”. No contexto, creio há mais motivações para nos amarmos e construirmos coisas novas a partir das coisas que nos convergem à vida humana na sua dignidade. Somos capazes, tentemos.

José Maria da Silva, o Zezinho, é coordenador do Movimento pela Ética na Política – MEP