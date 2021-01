Polícia Militar prende suspeito e apreende arma em Barra Mansa

Policiais Militares, cientes de que suspeitos do bairro São Carlos, porém pertencentes a uma facção criminosa do bairro Eucaliptal, estavam escondidos no bairro São Sebastião/BM e programando um ataque a facção do bairro São Carlos.

Os agentes foram até a Rua Francisco Carlos Meira, no bairro São Sebastião, em Barra Mansa, na noite de quinta-feira e abordaram um suspeito de 19 anos e com ele foram apreendidos 28 munições calibre 9 mm, 1 pistola Taurus 9 mm, dois celulares e dois carregadores.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado, juntamente com o material apreendido para a Delegacia de Polícia de Barra Mansa.

Ele permaneceu preso.