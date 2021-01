Prefeitura convoca professores aprovados em concurso para reassumirem cargos

Chamado ocorre a partir da necessidade de garantir ensino de qualidade no retorno às aulas na rede municipal, marcado para o próximo dia 3, na modalidade remota

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Educação, começa a chamar já nesta sexta-feira, dia 29, os 134 docentes I e 264 docentes II aprovados no último concurso público, para reassumirem seus cargos visando o preenchimento de vagas necessárias para o início do ano letivo com aulas remotas. A convocação foi feita a partir da necessidade de contar com tais profissionais para garantir um ensino de qualidade, mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Educação, todos os professores retornarão para as escolas de origem, nas quais estavam antes das convocações serem suspensas por decisão judicial. Com isso, o processo de readaptação dos profissionais será facilitado. As diretoras das escolas estão sendo orientadas a acolherem os professores e a inserir todos no projeto de capacitação que está sendo montado. Todos terão tempo adequado para se prepararem e apoio em caso de necessidade.

Volta às aulas

As aulas da rede pública municipal de Volta Redonda retornarão a partir do próximo dia 3 de fevereiro para os alunos da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). O ensino será na modalidade remota, pela internet, por conta da pandemia de Covid-19. A prefeitura, por meio da secretaria de Educação, fechou uma parceria e vai adotar a plataforma Google for Education, que é gratuita.

A partir do dia 3 de fevereiro, será disponibilizado o site www.smevr.com.br – um espaço virtual, onde os alunos poderão se ambientar e acessar materiais produzidos pelos professores, e os docentes também serão capacitados para utilizar a nova plataforma. Os dados de acesso à plataforma Google Classroom também estarão disponíveis no endereço eletrônico.