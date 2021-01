Prefeitura de Volta Redonda realiza melhorias na pista da Rodovia dos Metalúrgicos

Trecho de 30 metros fica próximo à entrada do Jardim Belvedere, na via sentido centro da cidade_

A Prefeitura de Volta Redonda está investindo em melhorias na Rodovia dos Metalúrgicos, principal ligação do município com a Rodovia Presidente Dutra (BR-116). Nesta quinta-feira (28), a Secretaria Municipal de Infraestrutura fez a recomposição asfáltica em trecho de 30 metros próximo à entrada do Jardim Belvedere, na pista sentido centro da cidade. O trecho estava com buracos, provocando riscos para motoristas que trafegam pelo local e também para pessoas que seguiam em busca de atendimento no Hospital da Unimed.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, José Jerônimo Telles, a equipe de 17 funcionários da pasta atuou durante todo o dia para concluir o serviço, sem precisar interromper o tráfego. “O piso estava cedendo, forçando os motoristas a optarem exclusivamente pela faixa da esquerda no local. Foi necessária a troca de solo para que o problema não torne a acontecer”, disse, lembrando que os serviços na rodovia estão sendo realizados por etapa. “Desta vez, recuperamos o asfalto do trecho em frente ao Hospital da Unimed, próximo ao ponto de ônibus. E outras melhorias ainda estão na programação”, avisou Jerônimo.

Na última semana, a secretaria implantou três bocas-de-lobo para melhorar a drenagem na rodovia. As caixas de drenagem foram construídas na pista, no sentido centro, nas proximidades do Ginásio Municipal de Skate Fernando Schmidt, no Jardim Tiradentes. O objetivo do serviço foi evitar o acúmulo de água da chuva no local. As bocas-de-lobo não deixam que a enxurrada forme uma lâmina mais funda do que a capacidade de escoamento da sarjeta.

Além das intervenções de manutenção, representantes da prefeitura e do grupo responsável pela construção de rotatória e de rede de drenagem no bairro Belvedere se reuniram na última terça-feira (26) para discutir a retomada da obra. O serviço inclui a rede de drenagem e a rotatória, e ainda melhorias no entorno das áreas particulares. Foto: Divulgação PMVR*