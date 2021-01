Resende anuncia contratação do goleiro Fraga  

Arqueiro de 24 anos já está com o elenco que faz a pré-temporada no CT Pelé Academia

O Resende anunciou na tarde desta sexta-feira, dia 29 de janeiro, a contratação do goleiro Fraga para a temporada 2021. O atleta de 24 anos já realizou exames médicos e se juntou ao elenco, que faz a pré-temporada no CT Pelé Academia.

– Hoje me sinto abençoado por uma oportunidade tão importante na minha carreira. Voltar a atuar em um time da grandeza do Resende logo após tudo isso que estamos passando, em uma pandemia, me deixa grato, feliz e muito motivado. Meu objetivo agora é dar o meu melhor em todos os jogos, entregando mais do que foi pedido e contribuir para a classificação no Campeonato Carioca, que é uma competição muito acirrada – disse Fraga.