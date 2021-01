Servidora de Volta Redonda sofre acusação leviana nas redes sociais

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, repudia veementemente a acusação leviana, propagada nas redes sociais por um reconhecido agente político, de que uma “motorista de Uber” furou a fila na vacinação contra a Covid-19 em Volta Redonda.

A citada “motorista de Uber” (sem prejuízo de valor aos profissionais que fazem este tipo de serviço) é na verdade uma dedicada funcionária da Rede Municipal de Saúde, que inclusive está de plantão nesta sexta-feira, dia 29, mesma data em que a “fake news” passou a ser disseminada, inclusive com imagens da profissional.

Uma breve ida do referido agente político à unidade de saúde citada na postagem irresponsável seria o bastante para evitar os danos e riscos recorrentes da exposição pessoal da funcionária, assim como a repercussão negativa que recaiu sobre as equipes de vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura e mesmo sobre o atual prefeito.

A Prefeitura já se colocou à disposição para ajudar a reparar qualquer tipo de dano emocional, profissional ou pessoal sofrido pela referida funcionária.

Da mesma maneira, a Prefeitura de Volta Redonda já acionou a Procuradoria Geral do Município, com envio de cópia da postagem e das mensagens ofensivas recebidas pela funcionária e pelas equipes de vacinação, para que as providências sejam tomadas.