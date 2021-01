Covid-19: Nova etapa de vacinação vai atender agentes de endemias, Vigilância Sanitária e servidores da saúde idosos

Vacinação vai do dia 1º ao dia 5 de fevereiro em nove unidades de saúde, de 8h às 17h

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai iniciar no dia 1º de fevereiro a vacinação contra a Covid-19 nos agentes de endemias; profissionais da Vigilância Sanitária e Epidemiológica; profissionais das equipes do “Consultório na Rua”; profissionais do Serviço de Atenção Domiciliar e profissionais do Serviço de Perícia Médica, além dos profissionais das UBSF.

A vacinação acontecerá, que até então ocorria por equipes volantes, agora ocorrerá em nove Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF). São elas: São Lucas; Jardim Belvedere; Conforto; São Geraldo; Roma II; Belo Horizonte; Retiro II; Santo Agostinho e São Luiz. Todas irão funcionar de 8h às 17h.

Entre os dias 03 e 05 de fevereiro, a vacinação será destinada aos profissionais de saúde com mais de 60 anos residentes no município e profissionais remanescentes dos hospitais, que atendem a casos suspeitos e confirmados de Covid-19, ainda não atingidos pela vacinação. A Secretaria ressalta que haverá conferência de que estejam constando em listagens já encaminhadas pelas direções das instituições.

A Secretaria de Saúde alerta que pessoas com diagnóstico confirmado de coronavírus recente só devem se imunizar após 30 dias de alta e pessoas com quadros de síndrome gripal aguda são casos suspeitos da doença e devem buscar atendimento médico primeiro, não sendo indicada a vacinação.

Panorama da vacinação

A campanha de vacinação, em Volta Redonda, foi iniciada no dia 19 de janeiro, com 1.863 doses iniciais da vacina CoronaVac, disponibilizadas pelo Governo Federal, que foram aplicadas primeiramente na equipe volante de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde; profissionais de saúde da linha de frente da Covid-19; idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPI), além dos trabalhadores dessas instituições; e pessoas com deficiência com mais de 18 anos que vivem em residências terapêuticas.

A campanha contou com nova remessa de 2.690 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, no dia 25 de janeiro. Com mais doses, o município conseguiu dar prosseguimento a primeira fase de vacinação e ultrapassou a marca de três mil doses aplicadas nos últimos dias, ainda no grupo prioritário estabelecido pelo Ministério da Saúde. Novas remessas de vacinas estão previstas para chegar a Volta Redonda nas próximas semanas. Foto: Geraldo Gonçalves/PMVR