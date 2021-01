Deputado Federal Delegado Antonio Furtado anuncia seu voto para presidência da Câmara Federal durante live

Antes de declarar voto em Arthur Lira, o parlamentar rebateu fake News e afirmou não tomar nenhuma decisão por pressão

A votação para presidência da Câmara Federal, que vai acontecer na próxima segunda-feira (01/02), foi um dos assuntos mais comentados durante a semana e geraram algumas fake News envolvendo o nome do deputado federal Delegado Antonio Furtado. Para responder aos questionamentos e desmentir alguns boatos que circularam na internet, o parlamentar aproveitou a tarde deste sábado (30/01) para conversar com a população sobre as ações que tem desenvolvido nesses dois anos de mandato e anunciar a decisão de votar no deputado federal Arthur Lira.

– Muito se especulou sobre o meu voto. Chegaram a dizer que exigiam que eu me manifestasse, imediatamente, faltando ainda um mês para as eleições. Não vou fazer nada por exigência ou pressão de alguém. Isso comigo não funciona. O meu trabalho é propor Leis e trazer investimentos que garantam o bem estar das pessoas. Não me falta coragem para assumir posições, mas sou eu quem sei a hora de falar ou declarar qualquer decisão escolhida. Antes de escolher o presidenciável que apoiaria, quis conhecer os candidatos, saber suas propostas e projetos. Conversei com seis deles. Minhas decisões são fundamentadas e conscientes – explicou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Depois de participar de reuniões, lançamentos de candidaturas e conversar com a maioria dos candidatos à presidência da Câmara, a decisão de apoiar e votar no deputado Arthur Lira foi tomada. Para justificar a escolha, tempo de mandatos, experiência em lidar com situações complexas no Congresso e independência na Câmara foram apontados.

– Entre os motivos que me fizeram optar pelo deputado Arthur Lira está o compromisso em não pautar o pedido de impeachment para não piorar o que já está ruim com a pandemia. Além disso, Lira tem experiência, está no seu terceiro mandato, é conhecido como um politico especialista em desatar nós. Acredito que cumprirá sua promessa de transformar o Congresso em uma casa para todos e independente. Embora Lira tenha o apoio do presidente, é necessário manter o princípio da separação e harmonia dos poderes para que um fiscalize o outro – destacou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

As reuniões e encontros com os presidenciáveis aconteceram tanto no Rio de Janeiro, quanto em Brasília. Além do deputado Arthur Lira, o deputado Delegado Antonio Furtado conversou com os deputados candidatos Baleia Rossi, Capitão Augusto, Fábio Ramalho, Marcel van Hattem e Alexandre Frota.

– Eu tenho conhecimento, Furtado, que você ouviu quase todos os candidatos e fez uma escolha calma, tranquila, analisada e depois disso eu fui merecedor da sua confiança. Fico muito orgulhoso de receber o seu voto – agradeceu o deputado federal Arthur Lira pelo apoio.