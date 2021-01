Hospital da Mulher de Barra Mansa realiza primeiro parto em paciente com Covid-19

Mãe e bebê passam bem e devem receber alta hospitalar no domingo, dia 1º

O Hospital da Mulher, localizado no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, realizou na última sexta-feira, 29, o primeiro parto em paciente acometida pela Covid-19 durante a gestação. A parturiente, de 28 anos, que preferiu não ser identificada, descobriu a contaminação na 39ª semana de gravidez. Ela recebeu todos os cuidados necessários pela rede municipal de saúde e foi submetida a uma cesariana humanizada. Ela deu a luz a um menino de 2,915 kg.A mãe e o bebê passam bem e devem receber alta hospitalar já neste domingo, dia 1º.De acordo com a diretora do Hospital, Fernanda Chiesse, o parto seguiu todos os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, com atenção especial em função do quadro da Covid. “Para nós, a pandemia tem trazido a cada dia novas experiências e novos aprendizados, oportunidade que nos ensina sobre o milagre da vida em um cenário completamente adverso”, destacou Fernanda.

A pediatra que assistiu o bebê, Ana Paula Rocha, disse que a criança nasceu de nove meses e clinicamente não apresenta nenhum sinal relacionado à evolução da Covid. “Ela está respirando bem, tem reflexos de sucção, com boas condições de vitalidade e sem nenhum problema aparentemente. Assim sendo, seguimos o protocolo sanitário, evitando o contato pele a pele com a mãe nos primeiros minutos de vida. Durante a amamentação, a mãe deve fazer uso sistemático da máscara de proteção facial. Por enquanto está tudo dentro da normalidade, mas estamos atentos a sinais de febre, diarréia e outros que podem ser associados ao novo coronavírus”, ressaltou.

A médica obstetra, Mariana Xavier Gonçalves, disse que a paciente foi internada na segunda-feira, 25, com suspeita da doença. A confirmação veio na quarta, 27. “Ela entrou em trabalho de parto, mas não evoluiu, e começou a apresentar uma redução na saturação do oxigênio, o que nos levou a seguir todo protocolo do Ministério da Saúde, para após submetê-la a cesariana. Ela passa bem e está na enfermaria, em isolamento social”.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, afirmou que mais uma vez é comprovado que o Hospital da Mulher tem prestado um trabalho de excelência, com mais de 80% de satisfação, segundo dados da ouvidoria da unidade. “É um hospital estruturado, com atendimento humanizado. Ainda este ano, vamos reimplantar o Programa Hospital Amigo da Criança. Foi-se o tempo em que as pessoas saiam de Barra Mansa para buscar atendimento médico em outros municípios. Hoje, a migração é contrária. É Barra Mansa quem oferece saúde de qualidade”, concluiu.