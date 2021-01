Policiais Militares apreendem dois suspeitos e 195 frascos de lança perfume no Morro da Conquista

Policiais Militares em patrulhamento, atenderam solicitação do CIOSP e se dirigiram à rua Mutirão, no Morro da Conquista, próximo ao Beco do Val, em Volta Redonda.

No local, os agentes tiveram a atenção voltada para três suspeitos que carregavam caixas nas costas e fizeram a abordagem. Na revista, foram apreendidos 195 frascos de lança perfume e 01 celular Navcity. Os policiais deram voz de prisão aos suspeitos e um dos elementos conseguiu fugir pelos becos.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia de volta Redonda.