Policiais Militares apreendem drogas e munições no bairro Jardim América

Policiais Militares receberam, na manhã deste sábado, informações de que dois homens, um de camisa cinza e outro de bermuda listrada de vermelho, e uma menor de bermuda jeans e camiseta vermelha, estariam realizando tráfico de Drogas na “Rua do fedo”, do outro lado do córrego, no bairro Jardim América, em Barra Mansa.

Ao realizarem o cerco, os agentes ouviram dois estampidos parecidos com disparos de arma de fogo, muita correria e a garota com a descrição mencionada. A menor jogou ao chão uma bolsa, na qual foram apreendidos 36 pedras de crack, 22 pinos de cocaína, 2 munições intactas calibre .40, 4 cartuchos calibre 12, 2 toucas ninja e R$40 em espécie.

A adolescente e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia de Barra Mansa. A menor foi autuada por fato análogo ao tráfico de drogas e será apresentada ao Juizado da Infância, da Juventude e do Idoso.