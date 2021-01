Prefeitura recupera calçadas em Volta Redonda

Equipes estão atuando em vários bairros para melhorar segurança no trânsito de pedestres

O trabalho de recuperação dos espaços públicos segue a todo vapor em Volta Redonda. Além das vias estarem recebendo tapa-buraco, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), vem reformando calçadas para melhorar o trânsito de pedestres e reduzir os riscos de acidentes.

No Aterrado, o serviço aconteceu na calçada da Rua José Fulgêncio, e no bairro Sessenta, a recuperação foi realizada na calçada da Praça dos Ex-Combatentes. As equipes também atuaram na Rua Jasmim, no Água Limpa, incluindo melhorias em corrimão; na Rua Juiz de Fora, bairro Minerlândia; e na Rodovia dos Metalúrgicos, próximo ao aterro municipal.

“Identificamos muitas reclamações e estamos atendendo vários bairros. Em alguns locais, tem calçadas sem reparos há mais de três anos. O objetivo é garantir a segurança das pessoas, evitando acidentes”, afirmou a responsável pela obra, Poliana Aparecida Moreira Gama.

Desde o início do mês, além do nivelamento e do trabalho de tapa-buraco nas calçadas, a Secretaria Municipal de Infraestrutura já construiu 20 placas e 33 ralos feitos de concreto armado.