Profissionais da área médica com idade a partir dos 60 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 em Barra Mansa

Até a noite deste sábado, 30, a Secretaria de Saúde ministrou 1.940 doses do imunobiológico

A Prefeitura de Barra Mansa iniciou neste sábado, 30, a vacinação contra a Covid-19 em médicos, enfermeiros, biólogos, biomédicos, farmacêuticos de área hospitalar, odontólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, veterinários e assistentes de veterinária com idade a partir dos 60 anos. A primeira dose do imunizante foi ministrada no CEM (Centro de Especialidades Médicas) em 64 profissionais de saúde.

Com isso, desde o último dia 19, quando chegaram as doses do imunobiológico no município foram vacinadas 1.940 pessoas do grupo prioritário, entre idosos com a partir dos 60 anos que vivem em Instituição de Longa Permanência e funcionários destas unidades, profissionais da saúde que atuam na linha de frente de combate à Covid-19 do Hospital da Mulher, UPA Centro, Santa Casa, Centro de Triagem e Tratamento da Covid na Região Leste e Samu, além daqueles que trabalham no setor de oncologia, hemodiálise, NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), Atenção Básica, Atenção Especializada, Policlínicas, serviço de resgate do Corpo de Bombeiros e coveiros do Cemitério Municipal.

As vacinas que chegaram – Coronav (Sinovac Biotech) e de Oxford (AstraZeca) juntas totalizam 4.115 doses. A previsão da Secretaria de Saúde é ministrar a segunda dose da Coronavac a partir do dia 8 de fevereiro. Já a segunda dose da vacina de Oxford será aplicada no intervalo de três meses, conforme determinação da farmacêutica AstraZeneca e do Ministério da Saúde. Fotos: Paulo Dimas