Vereador de Quatis faz encontros para ampliar políticas públicas a comunidade LGBTQIA+

Reuniões acontecem na ALERJ e na Subsec. de Estado de Assistência Social

Empenhado na conquista de Políticas Públicas que garantam o direito e a visibilidade da comunidade LGBTQIA+, o vereador de Quatis, Willian Carvalho, articulou diversas reuniões nos últimos dias com representantes da causa na cidade do Rio de Janeiro. Para os encontros, o vereador ainda contou com a presença da militante da comunidade LGBTQIA+ em Quatis, Rayssa Barbosa de Oliveira. A série de encontros teve início na quarta, 27, quando o vereador se reuniu com o subsecretário Estadual de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos (SSPDGDH), Thiago Miranda Gomes.

“Tivemos nessa semana o Dia da Visibilidade Trans, porém não podemos deixar que essa seja uma data isolada. Devemos cada dia mais lutar pelo respeito, a cidadania e o acesso as oportunidades para toda essa comunidade”, expressou Willian durante seu primeiro encontro, onde também pautou sobre os avanços das Políticas da Comunidade LGBTQIA+, junto com parcerias que possam concretizar em programas do estado dentro do município de Quatis, visando ainda se estender aos municípios vizinhos como Porto Real, Resende e Itatiaia. Durante esse encontro, também estava presente (por videoconferência), o presidente do Coletivo Seja de Porto Real, Yuri Willon.

Já na quinta, 28, outros dois encontros marcaram a agenda do representante do legislativo de Quatis. Primeiro Willian e Rayssa estiveram na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), onde conversaram com o chefe de Gabinete Reginaldo Mendes Leite e com Adriana Motta, assessora parlamentar da deputada estadual Zeidan. O objetivo, foi propor a inclusão de políticas públicas do estado ligadas ao turismo cultural, rural e esportivo, podendo assim viabilizar a renda e o crescimento econômico do município.

Mais tarde, a reunião foi com Cláudio Nascimento, membro da ONG Arco-íris e da Aliança Nacional LGBTQI+, que tem como visão uma sociedade justa, a fim de articular as diversas personalidades que lutam pela promoção e defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da comunidade LGBTQI+. “Nesta conversa com Cláudio, falamos de parcerias em cursos, oficinas e palestras que promovam a empregabilidade da comunidade, e claro, o respeito. Também reforçamos a importância do estado nas políticas LGBT no interior”, frisou Willian, que ainda destacou a presença dos chefes executivos no apoio as reuniões e na organização das politicas que beneficiem essa comunidade no município de Quatis.

“Fico feliz em poder falar que o nosso executivo municipal com o prefeito, Aluísio de Elias e o vice-prefeito e secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Vitinho, puderam acompanhar de perto as articulações e celebrarem unidos com as conquistas que serão anunciadas em breve”, finalizou Willian. Fotos: Mateus Soares