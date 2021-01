Vereador Paulo da Gráfica faz balanço positivo dos primeiros 30 dias de mandato

Apenas em janeiro, já foram protocolados 42 indicações de esfera municipal e federal

O vereador de Barra Mansa Paulo da Gráfica (PSL) fez um balanço dos seus primeiros 30 dias de mandato no Legislativo. Mesmo sem o início das sessões, que só começam em fevereiro, o parlamentar já vem atuando de forma intensa e significativa para atender os anseios da população.

Segundo Paulo, muitas ações já foram realizadas neste mês de janeiro. “Desde o primeiro dia de mandato, já protocolei na Câmara 32 indicações que abrangem toda a cidade, principalmente os bairros Goiabal, Santa Clara, Santa Lúcia, São Pedro, Monte Cristo, Vila Independência, Jardim América, entre outros”, revelou, acrescentando que também já tem pedidos na esfera federal.

– Fiz dez indicações ao deputado federal Delegado Antonio Furtado, desde pedido de construção de creches, até obras de infraestrutura. Ele se mostrou disposto a atender nossas reivindicações e isso acontecendo, teremos muita coisa boa pela frente. O prefeito Rodrigo Drable também tem nos ajudado muito em demandas do dia a dia e nos dando suporte para executarmos projetos futuros – completou Paulo da Gráfica.

Ainda de acordo com o vereador, o diálogo com a população e com o poder público é essencial para os trabalhos avançarem. “Sempre escuto as pessoas para levar os pedidos para o Executivo. Já conversei com praticamente todos os secretários e agradeço muito por estarem nos atendendo, em especial ao Leiteiro, da Manutenção Urbana, e ao Fanuel, do Saae. Também tenho visitado postos de saúde e obras para verificar se os serviços realizados estão sendo feitos adequadamente”, disse Paulo.

TESTAGEM DA COVID-19

Paulo da Gráfica, em parceria com o Executivo e com a Secretaria de Saúde, já conseguiu duas testagens em massa para a detecção da Covid-19. A ação visa trazer segurança à população de Barra Mansa. “Já conseguimos um dia de testagem no Jardim Marilú e outra no Goiabal. A expectativa é que para os próximos dias a ação seja realizada no Santa Lúcia”, concluiu.

Fotos: Felipe Vieira