Secretaria de Obras adota força-tarefa em Resende

Força-tarefa, que teve início em setembro do ano passado, segue conforme mapeamento dos pontos mais críticos

A prefeitura de Resende, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, segue com o processo de adequação de rampas de acessibilidade, além da revitalização das calçadas em vários bairros do município. A força-tarefa, que teve início em setembro do ano passado, segue conforme a necessidade apresentada pelo mapeamento dos pontos mais críticos na cidade.

As equipes da Secretaria de Obras já percorreram alguns trechos dos bairros Cidade Alegria, Campos Elíseos, Montese e Paraíso. Entre os serviços realizados pela força-tarefa, estão: identificação dos pontos críticos; demolição; acerto do terreno e nivelamento; reconstituição das calçadas; e adequação das rampas de acessibilidade.

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Thomas Elson Landim Pereira, destacou que os trabalhos executados garantem segurança, conforto e acessibilidade aos pedestres, contribuindo para a fluidez da mobilidade urbana no município.

— O planejamento para assegurar a mobilidade urbana eficiente no município deve começar pelas calçadas. Diante disso, foi esquematizado um cronograma visando atender aos pontos mais precários com serviços de melhorias nas rampas de acesso e calçadas. Devemos garantir o direito de ir e vir ao cidadão com segurança, principalmente, facilitando o acesso para pessoas com deficiência, idosos e crianças, entre outros benefícios. A atual gestão busca o bem-estar da população a partir da manutenção das rampas de acessibilidade e da recuperação das calçadas, oferecendo conforto e melhorias no ordenamento urbano – explica.