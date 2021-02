Barra Mansa começa nova etapa da vacinação contra a Covid-19

Processo de imunização é ampliado, mas ainda se mantém concentrado em profissionais que atuam na área da saúde

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, ampliou a partir desta segunda-feira, 02, o público-alvo da campanha de vacinação contra a Covid-19. Estão sendo vacinados profissionais que atuam em hospitais da rede pública e privada do município que exercem as seguintes funções: auxiliar de serviços gerais, copeiros, cozinheiros, lavanderia e manutenção hospitalar, recepcionistas, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias.

A meta, segundo o secretário da Pasta, Sérgio Gomes, é vacinar o máximo de pessoas que compõem o público alvo e que neste momento se concentra na área da saúde. A primeira etapa da vacinação, iniciada dia 19 de janeiro, teve como foco idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência, funcionários destas unidades e profissionais da linha de frente do combate à Covid-19.

– Estamos iniciando uma nova fase, ampliando o público a ser imunizado, mas ainda mantendo nossa concentração na área da saúde. Ainda esta semana, esperamos receber novas doses do imunobiológico enviadas pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Estadual de Saúde – disse Sérgio Gomes, ressaltando que as normas e estratégias de imunização têm sido definidas junto com o Ministério Público.

No último sábado, 29, foram vacinados médicos, enfermeiros, biólogos, biomédicos, farmacêuticos de área hospitalar, odontólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, veterinários e assistentes de veterinária, com idade a partir dos 60 anos.

A partir do próximo dia 8, a Secretaria começa a ministrar a segunda dose da vacina Coronavac, da farmacêutica Sinovac Biotech. Já a segunda dose da vacina de Oxford, da AstraZeneca será aplicada no prazo de três meses.