Câmara de Barra Mansa realiza sessão de instalação

A Câmara Municipal de Barra Mansa realizou hoje (1), às 9h, no Plenário Ademir Melo, a Sessão de Instalação do período ordinário, abrindo oficialmente os trabalhos do legislativo em 2021. Na terça-feira (2), no mesmo local e horário serão eleitos os membros das comissões permanentes.

O presidente da casa Luiz Furlani, disse que durante a sessão será realizada a apresentação da nova mesa diretora.

De acordo com o parlamentar, esse ano será um grande desafio para todos.

– Todos nós sabemos das dificuldades para chegar até aqui, e o nosso maior objetivo é manter um bom relacionamento entre os colegas vereadores, porque com isso quem ganha é a população, disse Furlani.

Ainda segundo ele, é importante para o bem da cidade, que os parlamentares coloquem a frente dos problemas partidários, ideológicos e políticos, as decisões que forem boas para o município.

-Quero aproveitar e agradecer a confiança depositada, e temos certeza que juntos vamos fazer o melhor por Barra Mansa.

O vereador Jefferson Mamede, representando a câmara, disse que todos foram honrados pela população e que hoje eles representam a voz de quase 180 mil habitantes.

– Teremos dezenas de sessões relevantes para ajudar nossa cidade, vamos votar com consciência e pensar no bem das pessoas que depositaram sua confiança em nós, falou Mamede.

As comissões permanentes que serão votadas durante a sessão de amanhã (2), são: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamentos, Obras Serviços Públicos e Meio Ambiente, Comissão de Transportes e serviços Concedidos, Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Comissão de Educação, Cultura , Esporte e Lazer, Comissão de Saúde, Previdência Social e Funcionalismo Público, Comissão de Direitos Humanos e Portadores de Necessidades Especiais, Comissão e Garantia dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso. Comissão da Defesa do Consumidor, Comissão da Ética e Decoro Parlamentar e Comissão de Segurança Pública e Combate às Drogas.

Problemas no sistema de áudio e vídeo para transmissão das sessões

Durante a sessão, Furlani ressaltou que o mandato já começou com algumas dificuldades, e uma delas foi o estado da sala e dos equipamentos para a transmissão das sessões ao vivo.

– Estamos com problemas estruturais, a câmara está sem som e vídeo, e o os equipamentos estão queimados. Estamos providenciando com urgência que a situação seja resolvida, mas existem trâmites que não podem ser ignorados e temos que cumprir.

O presidente disse que esse assunto é prioridade, pois a TV Câmara é de grande importância para a transparência dos mandatos, principalmente neste período de pandemia onde as sessões só podem ser acompanhadas virtualmente.

Data das sessões no mês de fevereiro

02/2 / 03/2 / 4/2 5/2 às 9h