Covid-19: fiscalização da prefeitura de Volta Redonda interdita dois estabelecimentos

Força-tarefa segue com trabalho intenso para também conscientizar população e comerciantes

O trabalho de fiscalização e conscientização às regras de prevenção da Covid-19 feito pela prefeitura de Volta Redonda tem gerado resultados positivos. O número de denúncias espontâneas de desrespeito às regras de prevenção à doença e notificações a estabelecimentos comerciais caíram. No último fim de semana, a força-tarefa formada pela Secretaria de Fazenda, Vigilância Sanitária e Guarda Municipal notificou oito estabelecimentos e interditou dois bares noturnos – pelo descumprimento das orientações prévias emitidas pelos órgãos municipais.

A diretora do Departamento de Fiscalização de Atividades Econômicas da secretaria de Fazenda (SMF), Elisângela Almeida, comemorou o fato dos comerciantes estarem colaborando com o trabalho da força-tarefa.

“Os empresários estão bem mais conscientes de que precisamos trabalhar juntos. Os feirantes estão cumprindo a legislação durante a feira livre, não comercializando bebidas alcoólicas e fazendo a desmontagem e desocupação da via no horário previsto. Apesar da queda de denúncias espontâneas, seguimos com o mesmo trabalho de fiscalização e conscientização da população”, frisou Elisangêla.

Durante a ação, os agentes também fizeram um trabalho de orientação sobre o cumprimento do decreto municipal em igrejas, sendo que duas delas foram notificadas.

“A notificação é o trabalho de orientação, no qual explicamos sobre as medidas preventivas. Esses dois bares noturnos, um no Retiro e outro no Santo Agostinho, já haviam sido notificados e advertidos pela fiscalização municipal, mas foram interditados pelo descumprimento ao decreto 16.526”, esclareceu a diretora do Departamento de Fiscalização de Atividades Econômicas.

O número para denúncias de irregularidades é o 156. Em caso de dúvidas, os responsáveis pelos estabelecimentos podem procurar o setor de fiscalização, que funciona no térreo da prefeitura (Guichês 05 e 06) ou pelo telefone: (24)3345-4444.