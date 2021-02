Novo site da SME de Volta Redonda está no ar

Ambiente virtual disponibiliza capacitação para os professores e conteúdo para os alunos e faz a migração para a nova plataforma de ensino

Já está disponível o novo site da Secretaria Municipal de Educação “Educa + Volta Redonda”. O espaço virtual tem por objetivo trazer uma nova estrutura para a Educação Remota, ou seja, online, para os alunos da rede pública de ensino. Nesse primeiro momento, o site vai funcionar como uma migração para a nova ferramenta, a plataforma Google Classroom, permitindo um tempo de adaptação.

O conteúdo do site é dividido entre: Educação Infantil (maternal 1, 2 e 3 e 1º e 2º períodos), Anos Iniciais (1º ao 5º ano), Anos Finais (6º ao 9º anos), Ensino Médio e Ensino de Jovens e Adultos, além do Portal do Professor, com conteúdos e capacitações exclusivas para garantir o apoio aos profissionais de educação.

“Como ainda não é possível voltar às aulas presenciais, estamos trabalhando com total empenho para garantir uma educação de qualidade utilizando um centro de mídias educacionais preparado para dar suporte nesse momento de pandemia” disse a secretária de educação, Tetê Gonçalves.

Nessas duas primeiras semanas, pais e alunos poderão acessar o material elaborado por implementadores da SME e FEVRE a partir do dia 03, enquanto os professores estão participando de uma série de capacitações para juntos iniciarem nas respectivas turmas por meio do Google Classroom, ferramenta gratuita, a partir do dia 22/02.

No novo site já está disponível um tutorial que explica como acessar a nova plataforma no formato de imagens e vídeo. O Educa + Volta Redonda disponibiliza também uma pesquisa com o objetivo de mapear os desafios para o início do ano letivo de 2021 na Rede Municipal de ensino. Além de um link de acesso ao canal do Youtube. Após a migração para a nova plataforma de ensino do google, o site permanecerá para notícias, informações gerais, ações da secretaria e das unidades escolares e para compartilhar boas práticas.

Para quem não tiver acesso à internet, será disponibilizado material impresso.