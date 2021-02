Policia Militar apreende espingarda no bairro Vila Esperança

Policiais militares apreenderam no final da tarde desta segunda-feira, por volta das 17h50min, uma espingarda calibre 12 e uma munição intacta, do mesmo calibre, na Rua Juliana Campos Neves (Linha Velha), no bairro Vila Esperança, em Itatiaia.

Os agentes receberam uma informação sobre um disparo de arma de fogo. No local, dois suspeitos avistaram a viatura policial. Um dos suspeitos ao avistar a presença dos agentes jogou arma no chão. O outro suspeito assumiu que a arma era de sua propriedade e entregou aos agentes um cartucho intacto de calibre 12.

Ele disse que havia trocado tiro com o seu irmão, pois ele tentou matá-lo. Os dois foram apreendidos e a ocorrência foi levada para a Delegacia de Polícia, de Itatiaia.