Polícia Militar prende quatro suspeitos de assassinato ocorrido em posto de combustível, em Penedo

Policiais Militares transitavam pela Rodovia Presidente Dutra, sentido RJ, por volta de 20h15min de domingo, próximo a entrada do acesso oeste, quando avistaram seis homens em atitude suspeita, sendo que dois deles, ao avistarem a viatura, fugiram pelo mato.

Os agentes abordaram os quatro suspeitos, mas nada de ilícito foi encontrado. Porém, um dos suspeitos que trajava uma bermuda semelhante à usada por um dos participantes no assassinato de Evandro Marcelo dos Santos, de 49 anos, ocorrido no posto de combutível, nas proximidades do portal de Penedo, ao ser indagado, confessou ter participado do crime.

Os agentes entraram pelo bairro Marrocos e conseguiram capturar os outros dois suspeitos que haviam fugido.

Todos eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Itatiaia, onde quatro confessaram que roubaram o veículo Toyota Etios, placa kvx8820, para praticarem o homicídio.

O veículo foi recuperado momentos depois do crime. Os quatros suspeitos foram autuados, permanecendo presos e os outros dois prestaram depoimento e foram liberados.