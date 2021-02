Prefeitura cria site para agendamento de profissionais da saúde a serem vacinados contra o novo coronavírus

Prioridade será para quem tiver acima de 60 anos de idade; aplicação das doses ocorrerá em nove UBSFs

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, dará início nesta quarta-feira, dia 3, à nova etapa de vacinação contra a Covid-19. Nesta fase, os vacinados serão profissionais que trabalham na área da saúde (rede pública e privada), com prioridade para aqueles acima de 60 anos de idade. A aplicação da vacina será feita mediante um agendamento prévio, através do link: https://forms.gle/5UwmanzicYjnCYUM6.

O agendamento também deve ser feito por profissionais que atuam em hospitais e ainda não foram vacinados. No cadastro, o interessado preencherá com seus dados pessoais, podendo escolher dia, unidade de preferência e horário para ser vacinado. Todo o processo, no entanto, depende da quantidade de vacinas em estoque do que será enviado ao município pelo Ministério da Saúde. A aplicação ocorrerá das 8h às 17h, em nove UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família), nos bairros: São Lucas; Jardim Belvedere; Conforto; São Geraldo; Roma II; Belo Horizonte; Retiro II; Santo Agostinho e São Luiz.

No mesmo dia do preenchimento do cadastro, a Secretaria Municipal de Saúde entrará em contato com o interessado, através de uma mensagem de texto via WhatsApp para o número ou e-mail informados.

A pasta ressalta que o agendamento está sujeito ao número de doses disponíveis no estoque municipal. Ou seja, mesmo que não haja disponibilidade de vacinas no dia marcado previamente pela internet, o agendamento será mantido até que haja doses disponíveis e a Secretaria Municipal de Saúde entrará em contato com o interessado.

Dúvidas sobre o agendamento podem ser tiradas através do telefone WhatsApp: (24) 3339-9654.

Mais vacinados

Nesta segunda-feira, dia 1º, começaram a ser vacinados contra a Covid-19 os funcionários das Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária; agentes municipais de endemias; profissionais das equipes de Consultório na Rua; Serviço de Atenção Domiciliar; Perícia Médica, Odontologia e profissionais lotados nas UBS (Unidades Básicas de Saúde). Aproximadamente, 200 doses foram aplicadas.

“A vacina é uma vitória da ciência, me sinto mais seguro tomando a primeira dose para continuar trabalhando nas ruas. Estou muito feliz por estar sendo vacinado”, comentou o fiscal da Vigilância Sanitária, Rogério Silva, ao receber a primeira dose da vacina.

Outro que recebeu o imunizante foi o agente de endemia Carlos Tupinambá. Ele classificou a vacinação como um momento muito importante. “Para mim esse momento é marcante e espero que todos sejam vacinados em breve”, falou.

A programação de vacinação destes profissionais segue até esta terça-feira, dia 2. A aplicação das doses está acontecendo na UBSF Conforto, de 8h às 17h, respeitando uma listagem feita através dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Foto: Franciele Bueno/PMVR