Prefeitura vai entregar unidade de saúde aos moradores do bairro Varjão

Obra beneficia cerca de três mil pessoas que, até então, precisavam atravessar passarela construída sobre a linha férrea para ter acesso a atendimento médico

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, entregará na próxima sexta-feira, 05, a Unidade de Saúde da Família (USF), do bairro Varjão. A nova unidade, que atende uma demanda antiga dos moradores vai beneficiar cerca de três mil pessoas que, até então, são atendidos na unidade do bairro vizinho, cujo principal acesso é uma única passarela construída sobre a linha férrea. A obra foi custeada com recursos de uma emenda parlamentar do prefeito de Porto Real que é ex-Deputado Federal, Alexandre Serfiotis, no valor de R$750 mil.

“Fico muito feliz em poder entregar a tão sonhada Unidade de Saúde da Família. Quem é do bairro sabe o quanto era aguardado esse acesso aos serviços de Saúde pertinho de casa, e principalmente a dificuldade que um idoso ou cadeirante enfrenta ir até a unidade mais próxima que fica no bairro São Jorge. Por isso, é com muita alegria que farei a entrega desta unidade de saúde que levará diferentes especialidades para mais de 3 mil moradores. Agradeço ainda ao prefeito de Porto Real e ex-Deputado Federal, Alexandre Serfiotis que destinou emenda parlamentar para a construção dessa unidade em um local central e de fácil acesso no bairro. Temos nos empenhado ao máximo para atender todas as necessidades de cada localidade da cidade”, disse o prefeito.

De acordo com Everton Alvim, secretário municipal de Saúde, a unidade disponibilizará o atendimento para diferentes especialidades, conta com quatro consultórios (entre eles, um consultório odontológico) e salas de curativos, vacinas, observação e esterilização. Para ele, a construção da nova unidade, além de melhorar o atendimento oferecido à população, representa retribuição.

“Iniciar uma nova gestão com a oportunidade de inaugurar mais uma unidade de saúde da família, num bairro que sempre questionou a falta de melhorias, é uma satisfação muito grande. É a certeza de que estamos conseguindo avançar e dando à população o retorno que ela espera. Temos que agradecer ao empenho de cada pessoa envolvida nesta conquista desde o início, quando procuramos o deputado Alexandre Serfiotis levando a demanda, até a equipe que se prontificou a atender a população do bairro. Sabemos que os desafios são enormes, mas seguimos em frente, dando um passo de cada vez, mas sempre avançando, com o intuito de retribuir a confiança da população”, disse.