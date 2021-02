Volta Redonda oferece 7% de desconto para acertar IPTU 2020

Pagamento pode ser feito até o dia 28 de fevereiro sem acréscimos e multa

Os moradores de Volta Redonda que ainda não regularizam o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2020 podem aproveitar o desconto de 7%, válido até o próximo dia 28 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), até esta data, o pagamento não terá acréscimos e nem multa.

“É importante termos a população do nosso lado nesse momento de dificuldades. Ficar em dia com o município ajuda na reconstrução de Volta Redonda e estamos oferecendo essa oportunidade para crescermos juntos”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

A guia para pagamento está disponível pela internet. Basta acessar o site da prefeitura (www.voltaredonda.rj.gov.br), clicar no banner “IPTU 2020” e informar o número da inscrição imobiliária do imóvel. O pagamento poderá ser realizado nos bancos Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil (somente auto-atendimento) ou nas casas lotéricas.

IPTU 2021

Em relação ao IPTU 2021, o desconto de 18% para quem for pagar em cota única será concedido até o próximo dia 10 de março. Após esta data, existe a opção de pagar com desconto de 10% até o dia 31 de março.

Para os contribuintes que escolherem parcelar, o IPTU poderá ser pago em seis parcelas. O vencimento da primeira cota está marcado para o dia 31 de março. As demais parcelas vencem em 30 de abril, 31 de maio, 30 de junho, 30 de julho e 31 de agosto.

Quem quiser retirar a segunda via pela internet ou não receber o carnê antes da primeira data para pagamento em cota única, basta acessar o endereço iptu2021.voltaredonda.rj.gov.br, que também está disponível no site da prefeitura, através do acesso rápido IPTU e Taxas na página principal do site (www.voltaredonda.rj.gov.br).