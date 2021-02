Deputado Federal Delegado Antonio Furtado vota em Arthur Lira para presidência da Câmara

O candidato alagoano venceu a disputa no primeiro turno com 302 votos

Depois do deputado federal Delegado Antonio Furtado declarar apoio ao presidenciável Arthur Lira, a segunda-feira (01/02) foi dia de confirmar o voto e escolher o próximo presidente da Câmara Federal pelos próximos dois anos. Iniciada às 20h, a sessão de votação para presidência terminou por volta das 23h30min com a vitória do deputado alagoano.

– Meu voto foi pensando no país e nas vitórias que vamos conseguir. Precisamos recuperar o tempo perdido de 2020 e todos os problemas causados pela pandemia. Nossa meta para 2021 é diminuir a taxa de desempregados e fazer com que as pessoas não precisem se humilhar ou perder a vida em postos de saúde e hospitais inoperantes. Votar em Arthur Lira é lutar por um Brasil independente e uma Câmara atuante – declarou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Na corrida pela presidência, oito deputados se mantiveram na disputa: André Janones (Avante-MG), Arthur Lira (PP-AL), Baleia Rossi (MDB-SP), Fábio Ramalho (MDB-MG), General Peternelli (PSL-SP), Luiza Erundina (PSOL-SP), Kin Kataguiri (DEM-SP) e Marcel van Hattem (Novo-RS). Alexandre Frota (PSDB-SP) e Capitão Augusto (PL-SP) desistiram de concorrer ao cargo. Dos 513 deputados, 505 estiveram presentes em Brasília para computar o voto. Com 302 votos, Arthur Lira garantiu a vitória em primeiro turno. Baleia Rossi ficou em segundo com 145 votos.

– Sei o peso e a dimensão da responsabilidade que vocês me delegaram para presidir a casa por 2 anos. Vou iniciar a minha jornada com o gesto simbólico. Ao lado desta cadeira de presidente, ainda vazia, em homenagem a todos os presentes. Esse é um gesto de respeito a esse plenário composto por outros 512 deputados. Prometo respeitar as forças dessa casa, os colegiados e a proporcionalidade. Aqui deve ser a voz de todos e não de um só. Não me confundo com essa cadeira – discursou o deputado Arthur Lira ao tomar posse como presidente da Câmara.

Como primeiro ato na presidência, o parlamentar cancelou a formação do bloco formado por 10 partidos (PT, MDB, PSDB, PSB, PDT, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, PV e Rede) devido o registro ter sido realizado após o horário estipulado pelo regimento da Câmara e interferir diretamente no cálculo da proporcionalidade partidária entre Blocos Parlamentares e Partidos. Com a ação, a escolha dos cargos da Mesa diretora foi adiada para a tarde de terça-feira (03/02).

– Comemoramos a vitória do deputado Arthur Lira e já vimos que tem coragem para tomar atitudes necessárias. A decisão da composição da mesa diretora foi adiada em virtude da necessidade de se recalcular a proporcionalidade dos partidos e blocos. Acredito que vamos ter uma Câmara com mais igualdade, sem distinção entre os deputados e com um processo de decisão mais participativo – concluiu o deputado Delegado Antonio Furtado. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa