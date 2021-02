A Câmara Municipal de Volta Redonda passa a iluminar sua fachada com a cor roxa

FEVEREIRO ROXO

A fachada da Câmara Municipal de Volta Redonda será iluminada a começar no dia 02 de fevereiro da cor roxa. O “Fevereiro Roxo” é uma campanha de conscientização sobre três doenças crônicas: o Lúpus, a Fibromialgia e o Alzheimer e a importância de fazer o correto diagnóstico e tratamento, de acordo com médicos e especialistas garantem ao paciente uma melhor qualidade de vida.

O atual presidente do Legislativo para o exercício 2021, vereador Nilton Alves de Fariam o Neném, ressalta a importância das campanhas e alertas, principalmente as simbolizadas nesse mês: o Lúpus, a Fibromialgia e o Alzheimer, e adverte que mesmo diante da Pandemia do novo Coronavírus Covid -19, quando devemos seguir corretamente as normas e orientações da OMS, não podemos esquecer do tratamento de inúmeras enfermidades que merecem total atenção, porque além da medicação constante, deve ser garantido ao cidadão tratamentos adequados.