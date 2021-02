AAP-VR inaugura o Centro Integrado de Saúde e a Clínica da Mulher, no bairro Aterrado

O Centro de Prevenção à Saúde do Idoso (CPSI) da Associação dos Aposentados e Pensionistas, de Volta Redonda passa a oferecer a partir desta terça-feira, com o Centro Integrado de Saúde e a Clínica da Mulher.

A inauguração oficial ocorreu nesta segunda-feira e contou com a presença de vários convidados, entre eles, o prefeito Antônio Francisco Neto e seu vice Sebastião Faria. Os trabalhos iniciaram nesta terça-feira, onde serão feitos também exames de imagem, densitometria óssea, tomografia, laboratório e até uma fábrica de óculos.

Ubirajara Braz, presidente da AAP-VR, disse que são cerca de dois mil metros quadrados de área construída e 34 consultórios no segundo andar. No primeiro, funciona o Centro de Prevenção à Saúde do Idoso, com fisioterapia, atendimento psicológico, hidroterapia e cursos

A Clínica da Mulher, que contará com exame de mamografia, foi uma das promessas de campanha do presidente Ubirajara.