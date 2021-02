Fiscalização ambiental investiga mortandade de peixes no Rio Bocaina, em Barra Mansa

Situação foi ocasionada por vazamento de chorume proveniente do CTR

Agentes da Fiscalização Ambiental de Barra Mansa coletaram na tarde desta segunda-feira, 1º, e na manhã desta terça-feira, 02, amostras de água do Córrego Carioca, localizado no KM 6, com a finalidade de investigar a mortandade de peixes registrada no Rio Bocaína. As amostras foram enviadas para análise.

Os peixes apareceram mortos no Rio Bocaina, que corta o bairro Siderlândia. Assim que a denúncia foi comunicada junto à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, equipes da Fiscalização foram até o local verificar a situação.

De acordo com o secretário da Pasta, Vinícius Azevedo, os guardas ambientais fizeram o percurso à montante, ou seja, rio acima. “Eles percorreram o Rio Bocaina e o Córrego Carioca e constataram que somente após o Centro de Tratamento de Resíduos as águas estão turvas, apresentam cheiro forte e os peixes mortos. Diante deste fato, procederam com a investigação e encontraram um ponto de vazamento de chorume, na estação da Central de Tratamento de Resíduos. No local, os dejetos estavam sendo despejados na rede de drenagem de águas pluviais”, relatou Vinícius.

O CTR foi comunicado sobre o problema. A Secretaria está procedendo com a lavratura do auto de infração, que implica em multa e reparos dos danos ambientais provocados no Córrego Carioca e Rio Bocaina. O Inea (Instituto do Meio Ambiente) está acompanhando o caso.