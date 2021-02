Policiais militares recuperam carro com registro de furto

Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar recuperaram nesta terça-feira, um Corsa com registro de furto e que estava abandonado na Rodovia Presidente Dutra, no bairro Monte Cristo, em Barra Mansa. O veículo tinha sido furtado no dia anterior, na Avenida Domingos Mariano, nas proximidades do Supermercado Bramil, no Centro da cidade.

O carro pertence a uma moradora de Bananal (SP), cidade vizinha. Ela foi localizada e se dirigiu ao local, informando que foram furtados o kit GNV, estepe, rádio, bateria e um colchão que estava no veículo. (Foto: Polícia Militar)