Polos de Saúde localizados no Estádio da Cidadania passam por melhorias

Previsão é que trabalhos de impermeabilização durem até o fim de fevereiro. Recuperação do teto de gesso começa nesta quarta-feira, dia 3

Os Polos de Saúde localizados no Estádio da Cidadania estão passando por obras emergenciais para sanar infiltrações. Os serviços de impermeabilização começaram no último dia 25 e a previsão é que durem até o fim de fevereiro. As melhorias buscam garantir a segurança de pacientes e funcionários; evitando também que os equipamentos utilizados no Centro de Imagem e na Policlínica da Cidadania, por exemplo, sejam danificados pela água que escoa dos vazamentos.

As unidades de saúde recebem diariamente 1,5 mil a 2 mil pessoas. Segundo o administrador da Policlínica da Cidadania, Milton Alves de Faria, a partir desta quarta-feira (3), o complexo de saúde também receberá a recuperação do teto de gesso – que está com buracos em alguns pontos.

Após essas obras emergenciais, a estrutura passará por uma limpeza e pintura geral.

Por causa das infiltrações, a água da chuva tem atingido a Policlínica da Cidadania, o Centro Oftalmológico, a Academia da Vida e a fisioterapia, provocando transtornos nos atendimentos de saúde. Atualmente, seis consultórios estão inutilizáveis por causa dos vazamentos.

Fotos: Geraldo Gonçalves/PMVR

(As imagens são do trabalho de impermeabilização sobre a entrada da Policlínica da Cidadania)